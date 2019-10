Carcere di Santo Stefano, anche Legambiente chiede il recupero: finanziamenti a rischio

Negli ultimi anni ci sono state proposte per il recupero, interpellanze parlamentari, promesse e annunci.Ma niente di veramente concreto. Ora si chiede a gran voce di passare dalle parole ai fatti e di salvare il carcere di Santo Stefano. Lo fa anche il circolo di Legambiente del Sud Pontino, per voce del suo presidente Dino Zonfrillo.

“Il Comune di Ventotene – spiega l'esponente ambientalista - negli ultimi anni nonostante le esigue risorse si è sforzato per consentire visite guidate alla ex struttura carceraria e promuovere convegni. Anche Legambiente si unisce alla campagna di sensibilizzazione come ultimamente già fatto durante la tappa di Goletta Verde lo scorso agosto a Ventotene con blitz a Santo Stefano a cui ha partecipato anche Legambiente Lazio e Legambiente Sud Pontino, denunciando più volte lo stato di abbandono e chiedendo di intervenire per risanare e preservare un bene prezioso a cui è legata la storia del nostro paese e dell’intera Europa che ha visto proprio a Ventotene muovere i primi passi verso la realizzazione della Comunità Europea. Sono stati stanziati dal Governo Italiano ingenti somme, pari a quasi 70 milioni di euro e se non verranno utilizzati i progetti entro il 2021 saranno accantonate per altri usi decretando definitivamente la fine di un bene così significativo dal punto di vista ambientale, storico e umanitario”.

Dal 1965 il carcere, un edificio con 99 celle fatto costruire da Ferdinando IV, è abbandonato. A Santo Stefano furono imprigionati tra gli altri lo scrittore Luigi Settembrini, il brigante Carmine Crocco, gli anarchici Gaetano Bresci e Giuseppe Mariani; il futuro presidente della Repubblica Sandro Pertini; Ezio Barbieri e Benito Lucidi, l'unico a riuscire ad evadere, nel 1960.

