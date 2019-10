Scoperte opere edilizie abusive a Lenola: scatta la denuncia per un 43enne

Un abuso edilizio è stato scoperto nel territorio di Lenola dai carabinieri della stazione locale nel corso di una specifica attività investigativa. Si tratta di sei pilastri in cemento armato, realizzati sul tetto di un fabbricato, da utilizzare per una futura sopraelevazione.

Un uomo di 43 anni della provincia di Firenze, proprietario dell'edificio, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per concorso nel reato di realizzazione di opere edilizie in assenza di autorizzazione.