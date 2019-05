Bus turistico in fiamme in Francia, autista di Lenola salva i turisti: il riconoscimento del sindaco

E' riuscito a salvare i turisti cinesi da un bus diretto a Parigi che ha preso fuoco in Francia. L'eroe è un autista originaria di Lenola, Alfredo Pandozi. Al coraggioso cittadino del comune della provincia pontina la gratitudine del sindaco e un riconoscimento del Comune.

Ad annunciarlo è il primo cittadino di Lenola Fernando Magnafico: “Ho avuto l’opportunità di parlare personalmente con Alfredo Pandozi qualche ora fa, gli ho espresso la gratitudine, la stima e l’orgoglio di tutta la comunità cittadina di Lenola. Il coraggio, l’altruismo e il senso di responsabilità che ha dimostrato salvando tante vite umane con il suo gesto merita di essere ricordato e raccontato. Per questo, nelle prossime settimane vorrei invitarlo in Municipio, perché riceva il riconoscimento morale e concreto che spetta a un cittadino-eroe come lui”.