Aggredisce e minaccia la moglie, arrestato per maltrattamenti

Ha aggredito violentemente la moglie minacciandola di morte ma i carabinieri sono arrivati in tempo, quando la lite per futili motivi, era ancora in corso e hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato.

Il fatto è avvenuto la scorsa notte a Lenola, all’interno dell’abitazione dove vivono i due coniugi. I militari dell’arma hanno arrestato il 38enne, originario di Cori, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo ora si trova presso il carcere di Latina dove sarà interrogato nei prossimi giorni.