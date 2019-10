Ispezioni del Nas a Lenola: chiusa una casa alloggio per anziani senza autorizzazione

Una casa alloggio per anziani è stata chiusa a Lenola con un'ordinanza del Comune. La struttura è stata oggetto di un'ispezione dei carabinieri del Nas dalla quale è emerso che l'attività di alloggio per anziani era priva di autorizzazione. Tutto era stato però già avviato e la casa ospitava, al momento del controllo del Nas, nove anziani.

In seguito al verbale di ispezione, i carabinieri del Nas hanno dunque richiesto al Comune di Lenola di emettere un provvedimento urgente di chiusura della struttura e di avvio della procedura di allontanamento degli utenti. Dai rilievi effettuati infatti l'immobile risultava privo di autorizzazione al funzionamento e anche inadeguato rispetto ai requisiti previsti dalle normative vigenti. La sanzione prevista in questi casi va da un minimo di 5mila a un massimo di 25mila euro.

Il Comune di Lenola ha dunque ordinato alla titolare della società cooperativa la chiusura della struttura entro il 7 ottobre prossimo, disponendo un termine per consentire di trovare altre soluzioni per gli ospiti che verranno ricollocati in case alloggio regolarmente autorizzate e adeguate allo stato di salute degli utenti.