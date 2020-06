Ruba il portafoglio caduto da una tasca con 450 euro, beccato e denunciato

Si era appropriato del portafoglio caduto ad una persona ma è stato scoperto e denunciato per furto aggravato. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Lenola.

L’uomo, residente in paese e con alcuni precedenti penali, aveva visto il portafoglio contenente 450 euro in contanti cadere dalla tasca di una persona, lo aveva raccolto tenendolo per sé. Ma è stato visto e denunciato per furto aggravato mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.