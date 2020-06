Rissa a Lenola tra ospiti di una struttura e residenti: le denunce salgono a sette

E' andata avanti l'attività investigativa dei carabinieri per la rissa scoppiata il 12 giugno scorso a Lenola, che ha visto protagonisti alcuni giovani ospiti di una struttura di accoglienza e altri residenti della cittadina.

Inizialmente i carabinieri avevano denunciato due persone, ora le denunce salgono a sette. Per rissa in concorso risultano infatti indagati a piede libero cinque giovani stranieri, dei quali uno minorenne, ospitati all'interno della struttura e due persone di Lenola: un 24enne e un 30enne. Per i primi cinque l'accusa è di rissa in concorso, per gli altri due le ipotesi di reato contestate sono lesioni aggravate, minacce e rissa in concorso.