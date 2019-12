Compra su internet un box per cavalli, ma era una truffa: quattro denunce

Un 31enne di Lenola caduto nell'ennesima truffa delle vendite sul web. L'uomo aveva pagato la somma di 871 euro per acquistare un box per cavalli. La cifra era stata accreditata su una postepay, ma si trattava di un raggiro. L'oggetto che l'uomo aveva creduto di acquistare non era stato mai consegnato.

Dopo la denuncia della vittima i carabinieri hanno fatto scattare le indagini riuscendo ad identificare tutti gli autori. La denuncia a piede libero è scattata a carico di quattro persone. L'artefice era un 58enne della provincia di Pisa, ma insieme a lui sono stati deferiti in stato di libertà anche un 51enne cinese residente a Milano, un 46enne cinese residente a Parma e un connazionale 40enne di Perugia, che avrebbero aiutato l'italiano a mettere in atto la truffa.