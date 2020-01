Lotteria Italia 2019-2020: Latina sfortunata, nessun biglietto vincente nella provincia pontina

Provincia di Latina sfortunata nell’edizione 2019-2020 della Lotteria Italia. Nessuno dei biglietti risultati vincenti è stato infatti venduto nei comuni del territorio pontino dove sono stati staccati oltre 44mila tagliandi. Sorride invece il litorale nord del Lazio: a Pomezia ed Ardea sono invece stati venduti due dei 180 tagliandi che hanno ottenuto il premio di terza categoria, quello da 20mila euro.

La tradizionale estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia (qui l'elenco completo), c’è stata il 6 gennaio durante la puntata speciale della trasmissione “I Soliti Ignoti” condotta da Amadeus. Il Comitato di controllo della Lotteria Italia, visto il numero dei biglietti venduti, ha stabilito la quantità e l’importo dei premi. Lo ha fatto poco prima dell’inizio della trasmissione, comunicando, nell'anteprima su RaiUno i premi. Alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti

Lotteria Italia: le regioni più fortunate

Piemonte grande protagonista dell’edizione 2019 della Lotteria Italia: il primo premio da 5 milioni si somma ai tre premi di seconda categoria da 100mila euro e ai nove da 20mila euro ciascuno, e portano il montepremi complessivo regionale a 5.480.000 euro totali. A distanza, riporta Agipronews, il Friuli con il secondo premio da 2,5 milioni di euro centrato a Gonars (Udine), che si aggiunge a un premio da 100mila euro e a quattro premi di terza fascia da 20mila euro ciascuno, per un totale di 2.680.000 euro. Il terzo posto va al Lazio con il premio da 1,5 milioni venduto da un distributore locale di Roma, assieme a cinque premi da 100mila euro e 33 premi da 20mila per un montepremi complessivo regionale di 2.660.000 euro. Chiudono la top five, la Toscana, con il quarto premio da 1 milione di euro vinto a Lucca e sei premi di terza fascia da 20mila euro ciascuno, e la Lombardia con il quinto premio da mezzo milione di euro, venduto a Erba (CO), e ben 29 premi di terza fascia, per un montepremi complessivo da 1.080.000 euro.

I premi di prima categoria

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro va al tagliando O 005538 venduto a Torino. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars (UD). Il terzo premio della Lotteria Italia da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 121940 venduto a Roma. Il quarto premio della Lotteria Italia da un milione di euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca. Il quinto premio della Lotteria Italia da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba (CO).

Lotteria Italia: dove sono stati venduti più biglietti

Lazio si conferma come la Regione dove sono stati venduti più biglietti di questa edizione della Lotteria Italia. Nella regione, spiega Agipronews, sono stati venduti 1.324.870 tagliandi (il 20% rispetto ai 6,7 milioni del dato nazionale). Rispetto all’anno scorso però si registra un calo del 5%. Seguono la Lombardia con 1.145.490 biglietti (-2%), l’Emilia Romagna, con 647.260 tagliandi staccati (-2,8%), la Campania, che si ferma a 605.380, ma che a differenza delle regioni che la precedono fa segnare un +2,9% rispetto all’anno scorso. Roma resta la provincia leader nella vendita della Lotteria Italia anche per l’edizione 2019-2020

Il dettaglio dei biglietti venduti nel Lazio per provincia

Roma 1.035.340

Frosinone 142.660

Viterbo 60.230

Latina 43.920

Rieti 42.720.