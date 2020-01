Lotteria Italia 2019 2020: l’elenco completo di tutti i biglietti vincenti

Lotteria Italia 2019-2020: tutti i biglietti vincenti. I tagliandi fortunati sono stati estratti nel giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, presso la sala dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di piazza Mastai, a Roma, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

In questa edizione del concorso la dea bendata si è dimenticata della provincia di Latina dove non è stato venduto nessun biglietto vincente, mentre il Lazio si è piazzato al terzo posto tra le regioni più fortunate, dietro a Piemonte e Fiuli Venezia Giulia, grazie al premio da 1,5 milioni staccato a Roma, assieme a cinque premi da 100mila euro e 33 premi da 20mila per un montepremi complessivo regionale di 2.660.000 euro.

Il giorno successivo all’estrazione, il 7 gennaio, quindi è quello in cui viene realizzato il consueto rito di controllo dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Di seguito l'elenco di tutti i tagliandi fortunati che hanno ottenuto i premi di prima, seconda o terza categoria.

Tutti i premi

Questi i premi di prima categoria

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro va al tagliando O 005538 venduto a Torino.

Il secondo da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars (UD).

Il terzo da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 121940 venduto a Roma.

Il quarto da un milione di euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca.

Il quinto da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba (CO)

Lotteria Italia: dove sono stati venduti più biglietti

Il Lazio si conferma la regione in Italia dove sono stati venduti più biglietti in questa edizione della Lotteria Italia. come riporta Agipronews, sono stati venduti 1.324.870 tagliandi (il 20% rispetto ai 6,7 milioni del dato nazionale). Rispetto all’anno scorso però si registra un calo del 5%.

Il dettaglio provincia per provincia

Roma 1.035.340

Frosinone 142.660

Viterbo 60.230

Latina 43.920

Rieti 42.720.