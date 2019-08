Cercano di farsi saldare un debito armati di coltello e spatola di ferro, un arresto per usura e estorsione e una denuncia

Hanno cercato di farsi saldare un vecchio debito presentandosi armati di coltello e di una spatola di ferro. Protagonisti della vicenda due uomini, un 65enne e un 45enne entrambi di Latina che avrebbero aggredito e minacciato con le due armi un 56enne di Maenza, a causa di un vecchio debito che l’uomo avrebbe avuto nei loro confronti.

Il 65enne è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per estorsione, lesioni personali e usura mentre il 45enne è stato denunciato per estorsione.

Il coltello e la spatola in ferro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, è stato portato presso il carcere di Latina.