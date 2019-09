Detenzione illegale di munizionamento da guerra: 71enne finisce agli arresti

Un arresto per detenzione illegale di munizionamento da guerra e ricettazione è scattato a Maenza. Ai domiciliari è finito un uomo di 71 anni. A conclusione di una specifica attività investigativa i carabinieri del luogo hanno effettuato una perquisizione in casa dell'anziano e hanno scoperto: 113 cartucce calibro 30/m1, tre cartucce calibro 7.62, una cartucca calibro 43 per pistola, 53 cartucce 9x19 parabellum e altre quattro 9x19 con testa di gomma.

Tutto il materiale scoperto e detenuto dall'uomo è stato sottoposto a sequestro, mentre il 71enne è stato arrestato in regime di domiciliari in attesa del rito direttissimo.