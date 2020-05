Truffa per la stipula di una falsa polizza assicurativa, scoperta una 59enne

Una donna di 59 anni è stata denunciata a Maenza perchè considerata responsabile di una truffa. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della locale Stazione.

Secondo quanto accertato dai militari, la 59enne di Napoli, con artifici e raggiri, tramite il web e dietro la falsa promessa di stipulare una polizza per la copertura assicurativa di un veicolo poi risultata falsa, è riuscita a farsi accreditare da un 28enne di Maenza la somma di 390 euro attravreso una ricarica postepay.

Scoperta dai carabinieri per lei è scattata la denuncia in statodi libertà per truffa e falsità in scrittura privata.