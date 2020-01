Malore mentre è nel traffico della Pontina, trasportato in eliambulanza in ospedale

Ha accusato un malore mentre era bloccato nel traffico della Pontina: momenti di apprensione per un uomo soccorso dai sanitari del 118 e poi trasportato in eliambulanza in ospedale.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 gennaio, sulla statale 148 nei pressi del chilometro 36 nel territorio di Ardea.

Da quanto si apprende tutto è accaduto mentre l’uomo, un 57enne di Aprilia, si trovava al volante della propria vettura ed era in fila sull’arteria a causa della presenza di un camion in panne che aveva intasato il traffico. All’improvviso l’automobilista ha accusato un malore.

Soccorso da subito le sue condizioni sono apparse gravi; si è reso necessario anche l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il 57enne all’ospedale San Camillo di Roma.