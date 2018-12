Maltempo senza tregua: ancora pioggia a Latina. Allerta di codice giallo

Continua a piovere a Latina e nella provincia pontina. E le previsioni non fanno ben sperare per le prossime ore.

Il Centro Funzionale Regionale, infatti, ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica che riporta, si legge, “una valutazione di criticità codice giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale”.

L’allerta, dalla serata di oggi venerdì 14 dicembre e per le successive 12-18 ore, interessa le seguenti zone: Aniene e Bacino del Liri (codice giallo per rischio idrogeologico) e Bacini Costieri Sud (per rischio idraulico e idrogeologico).

La pioggia è caduta abbondante per tutta la giornata di oggi, facendo tornare di nuovo l’incubo allagamenti. Le precipitazioni hanno creato una nuova situazione di allarme in diverse zone del territorio a causa della portata di fiumi e canali che sta raggiungendo i livelli di guardia (qui la notizia).