Maltempo: il giorno dopo. Pioggia e vento devastano il lido di Latina, disagi a Sezze

Sono stati numerosi gli interventi dal pomeriggio di ieri dei vigili del fuoco chiamati a fronteggiare la straordinaria ondata di maltempo che si è abbattuta anche sul territorio pontino. Pioggia e forte vento hanno generato situazioni critiche in diverse zone della provincia. Allagamenti, alberi caduti e pericolanti hanno causato i maggiori problemi. Tante le chiamate e le richieste di intervento ancora in coda nella mattinata di oggi mentre inizia la conta dei danni.

La zona più colpita quella del litorale di Latina con danni a case e stabilimenti. Le forte raffiche di vento hanno divelto cartelli e causato la caduta di alberi. Molte le segnalazioni arrivate soprattutto dalla zona di Villaggio Giornalisti. A causa delle abbondanti piogge è alta l’attenzione anche sui canali e sul lago di Fogliano parzialmente esondato e con l’acqua che ha ricoperto anche via del Lido nella zona di Capoportiere. Sempre a Latina ieri un grosso albero è caduto in via Volturno, nei pressi dello stadio Francioni colpendo una vettura in transito. E questa mattina un incidente si è verificato nei pressi della Q4 in via Lunga a Latina: un auto a causa di un albero caduto si è ribaltata.

Maltempo: sotto osservazione il lago di Fogliano

Maltempo: danni e disagi al Villaggio Giornalisti

Anche nella zona di Sezze le abbondanti precipitazioni hanno causato allagamenti. Interventi sono in corso da parte dei vigili del fuoco per piccoli smottamenti che stanno creando disagi soprattutto nelle zone di campagna. Sono stati allertati anche Comune e Protezione Civile.

Nel pomeriggio di ieri il maltempo non ha risparmiato neanche le zone di Norma, Cori, Cisterna ed Aprilia. Ad Aprilia il sindaco Antonio Terra ha disposto per oggi la chiusura delle scuole. Disagi anche sulle principali arterie come la Nettunense, la Pontina e l’Appia; sulla statale 7 problemi sono stati registrati per la caduta di alberi.

E non si abbassa il livello di attenzione: una nuova allerta della Protezione Civile prevede criticità anche per la giornata di oggi.