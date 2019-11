La provincia pontina fa i conti con i danni del maltempo. Disagi nei collegamenti con le isole

E’ stata una domenica difficile quella di ieri, 3 novembre, per buona parte della provincia di Latina chiamata a fare i conti con i disagi e i danni dell’ondata di maltempo che ha attraversato anche il territorio pontino e il resto del Lazio.

Tante le richieste di intervento a vigili del fuoco e protezione civile. Le maggiori difficoltà, legate soprattutto ad allagamenti dovuti alle abbondanti precipitazioni e alla caduta di alberi, si sono registrate in gran parte lungo il litorale e nel sud pontino. A San Felice Circeo la protezione civile è intervenuta sin dalle prime ore di domenica per diversi allagamenti nelle abitazioni e su alcune strade comunali. Interventi che sono andati avanti per tutto il corso della giornata (la foto tratta dalla pagina Facebook della Protezione Civile San Felice Circeo-Gruppo Comunale). Nella serata di ieri disagi si sono verificati per la caduta di un grosso albero lungo la strada che collega Mezzomonte a Torre Paola e che ha richiesto anche l’intervento dei volontari dell’Anc di Sabaudia. Interdetta la strada al traffico nel corso delle operazioni di rimozione. Un grosso pino, sradicato dal vento, è crollato nella notte tra sabato e domenica, anche all'interno del Parco Falcone Borsellino a Latina.

Collegamenti con le isole

E disagi si stanno registrando ancora nella mattinata di oggi, 4 novembre, in particolare nei collegamenti marittimi con le isole pontine. Astral Infomobilità ha fatto sapere che proprio a causa delle condizioni meteo avverse non è stata effettuata la corsa Formia-Ponza delle ore 08.30 così come non verrà effettuata neanche la Ponza-Formia delle 14.30. Sempre nel pomeriggio non sarà effettuata neanche la Formia-Ventotene delle 15.30.

Acqua torbida nel sud pontino

Ripercussioni del maltempo anche nella zona del sud pontino dove si è verificato un fenomeno di torbidità delle acque nelle sorgenti di Mazzoccolo e Capodacqua che ha interessato sei comuni: Gaeta, Formia, Spigno Saturnia, Minturno, Castelforte e Santi Cosma e Damiano. Il Comune di Formia ha prontamente emesso un'ordinanza che vieta il consumo dell'acqua a scopo potabile. Proprio a Formia si sono registrate diverse criticità a causa del maltempo e nella serata di ieri sul suo profilo Facebook è stata il sindaco Paola Villa a tracciare un primo bilancio della situazione. “Una giornata iniziata alle 3,40 di questa notte. Tanti gli interventi fatti, tante le criticità affrontate e tante ancora da affrontare” ha scritto. “Largo Paone e piazza Testa con grandi problemi irrisolti. Tanti gli interventi fatti, via delle Acquarole, Rio Santa Croce, via Tranzano, via Piana, via Tito Scipione, Porto Caposele, Pontone. Tanta la consapevolezza, inutile continuare a parlare di eventi eccezionali, ormai sono eventi da affrontare, da mettere in conto - prosegue il primo cittadino -. Tanti gli uomini e le donne da ringraziare, volontari di protezione civile, vigili urbani, vigili del fuoco, funzionari ed operai comunali, operatori della Formia Rifiuti Zero, semplici cittadini che ci hanno "spiato e sorvegliato" ogni più sparuto angolo dell'intero territorio comunale. Tante le scuse da dare ai cittadini che non siamo riusciti ad aiutare in modo completo ed esaustivo, queste veramente tante”.