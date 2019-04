Danni da calamità e assetto idrogeologico, dalla Regione 850mila euro per il Consorzio di Bonifica

In arrivo 850mila euro per interventi straordinari da parte del Consorzio di Bonifica della provincia di Latina. I fondi in questione, 565mila euro per la manutenzione straordinaria dell’impianto idrovoro di Mazzocchio e 284mila per la manutenzione straordinaria degli impianti idrovori del canale Linea Pio, fanno parte di quelli nazionali destinati alla Regione Lazio a seguito degli eventi metereologici di ottobre 2018 per i quali la nostra Regione, a seguito delle ricognizione dei fabbisogni, ha prontamente dichiarato lo stato di calamità naturale.

“Questo intervento rappresenta un ulteriore ed importante passo in avanti verso la sostanziale realizzazione di un piano di interventi di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e degli impianti di bonifica dell’Agro Pontino – spiega il consigliere regionale Pd Salvatore La Penna - si aggiunge al riallineamento delle risorse ordinarie destinate al Consorzio di Bonifica da parte della Regione e al milione di euro per interventi straordinari stanziati nell’ultimo bilancio anche attraverso l’accoglimento dei contenuti di un emendamento da me presentato. Continueremo nella direzione della sensibilizzazione rispetto alla condizione peculiare della nostra pianura pontina, strappata all’acqua dalla bonifica; come già più volte ribadito i mutamenti climatici globali, la tropicalizzazione del clima, fenomeni alluvionali alternati a periodi di siccità, hanno dato ampiamente prova di come tali manifestazioni non rappresentino un fatto episodico, ma un problema che si presenta con ormai preoccupante frequenza”.

“L’apertura di due importanti cantieri nella provincia di Latina, in particolare nella zona strategica di Pontinia per quanto riguarda l’assetto idrogeologico- aggiunge il consigliere regionale Enrico Forte – è un fatto importante perché questo stanziamento si unisce alle risorse già messe in campo per interventi sia emergenziali sia strutturali previsti nella provincia di Latina, duramente colpita in uno dei suoi settori più importanti, ovvero l’agricoltura".