Maltempo, allagamenti e alberi caduti per il vento a Lenola. Abbattuta la tensostruttura

Danni e disagi anche a Lenola a causa del maltempo che perdura dalla giornata di ieri, sabato 21 dicembre. Allagamenti sono stati causati dalle abbondanti piogge che con il vento forte di queste ore ha messo letteralmente in ginocchio diverse zone. A causa delle raffiche di vento che hanno anche superato i 100 km/h numerosi alberi non hanno resistito e sono stati letteralmente strappati, finendo in molti casi sulle strade attigue. Due pini pericolanti hanno minacciato stamane la struttura dell’Avis presso il Centro Studi “Renato Ingrao”: annullato, anche a causa dell’assenza prolungata di energia elettrica, l’appuntamento di oggi per la donazione del sangue.

Abbattuta la tensostuttura comunale

Il danno al momento maggiore è quello subito dalla tensostruttura comunale, letteralmente portata via dalle folate di vento. Piegato, poi, uno dei nuovi pali della luce appena montato al campo sportivo comunale; parzialmente scoperchiato il tetto del Centro Studi, dove si registrano infiltrazioni d’acqua, come all’interno della sede della scuola media. Altre alberature sono cadute all’interno del parco Mondragon, nonché lungo via del Mare (località Colle) e via Libero de Libero.

Allagamenti

Resta allagato, da ieri, il quartiere “pantano”, dove si trovano soltanto installazioni e capannoni agricoli. Riaperta la strada provinciale per Pico, fino a ieri sera completamente allagata, con l’acqua che aveva raggiunto anche gli 85 centimetri d’altezza lungo la sede stradale, rendendola di fatto impraticabile.

Sindaco Magnifico: “Danni ingenti”

“I danni sono assai ingenti – sottolinea il sindaco di Lenola, Fernando Magnafico – anche se, fortunatamente, non si registrano allo stato attuale problemi alle persone. Con gli assessori e i consiglieri comunali continuiamo da ieri a girare in lungo e in largo il paese per monitorare le situazioni più critiche, vigilando per scongiurare guai peggiori. Domani stesso partirà dalla sede comunale una delibera che certificherà lo stato di emergenza in cui versa il nostro territorio. Auspico, in tal senso, che gli enti preposti rispondano in tempi rapidi al nostro grido di dolore, fornendoci al più presto tutto il sostegno necessario al ripristino delle condizioni delle strutture e della viabilità antecedenti a questa tempesta di vento e pioggia che ha colpito in pieno il nostro borgo”.