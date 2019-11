Il maltempo in provincia: alberi caduti e allagamenti. In serata nuovo peggioramento

Piogge incessanti da ieri e per tutta la notte. Il maltempo sferza la provincia pontina e le forti precipitazioni delle scorse ore hanno creato danni e disagi in molte aree del territorio. Le situazioni più critiche nel sud pontino, in particolare a San Felice, dove la protezione civile è intervenuta nelle prime ore di questa mattina, 3 novembre, per diversi allagamenti che si sono registrate nelle abitazioni e su alcune strade comunali a causa probabilmente dell'ostruzione dei tombini che ha consentito all'acqua di defluire (foto: pagina Facebook protezione civile di San Felice).

Diversi sono stati anche gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti sulle strade. In particolare a Latina il maltempo ha sradicato un grosso pino che è precipitato nel Parco Falcone e Borsellino. La polizia locale ha transennato l'area in attesa che l'albero venga rimosso. Mareggiate su tutta la costa, in particolare a Terracina,

La situazione è però sotto controllo e non si sono registrate grossi danni grazie anche alla tregua concessa dalla pioggia in queste ore. Un nuovo peggioramento è però previsto in serata.

