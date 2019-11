Maltempo, prosegue l’emergenza in provincia: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Prosegue l’emergenza maltempo che nelle ultime ore non ha risparmiato la provincia di Latina. Diversi i centri da nord a sud del territorio che, soprattutto nel fine settimana, hanno dovuto affrontare le conseguenze delle abbondanti piogge e del forte vento.

Giornate di super lavoro anche per i vigili del fuoco chiamati ad intervenire in tutta la provincia in particolare per allagamenti dovuti alle piogge, per alberi caduti o rami pericolanti a causa del forte vento.

In un primo bilancio del comando provinciale di questa mattina si parla di circa 30 interventi svolti dalle 20 di ieri sera, domenica 17 novembre, alle 8 di questa mattina, sempre legati al maltempo. Le zone maggiormente interessate vanno soprattutto da Latina a Terracina dove si sono resi necessarie proprio le operazioni di liberazione delle strada da alberi caduti, rimozione di rami pericolanti e prosciugamento di locali.

“Notevole sforzo di uomini e mezzi del personale dei Vigili del Fuoco di Latina nonostante l'incremento di ulteriori unità operative per fronteggiare tale emergenza commentano dal comando provinciale di Latina.