Maltempo, pioggia e forte vento si abbattono sulla provincia: danni e disagi

Si fanno sentire le conseguenze nella provincia pontina dell’ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore. Problemi, soprattutto per rami e alberi caduti, si sono registrati nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 dicembre, per il forte vento e la pioggia.

Latina: attivato il Coc

A Latina un grosso ramo che si è staccato da un albero è caduto colpendo una vettura in sosta, un Rand Rover, in via Leonardo Da Vinci. Le forte raffiche di vento hanno abbattuto anche parte della recinzione e dei pannelli informativi allestiti in piazza del Popolo per i lavori. Lo stesso era accaduto anche a novembre. Disagi si sono registrati in diverse zone di Latina e nei borghi; problemi per alberi pericolanti o caduti anche sull’Appia ed in altre zone della provincia pontina, tra cui Sermoneta in Borgata Carrara, ad Aprilia, a Gaeta, Sabaudia e Terracina.

Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha firmato oggi l’ordinanza con cui si dispone l’apertura immediata del Coc - Centro Operativo Comunale di protezione civile "fino al termine del superamento dell’emergenza valutato in 24-36 ore a far data dalle ore 17.00 del 13.12.2019, anche attraverso l’attivazione di tutte le Associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale, iscritte all’Albo Regionale delle Protezione Civile”.

Albero caduto sulla Pontina: colpita un’auto

Sindaco di Sabaudia: “Restate in casa”

Disagi anche a Sabaudia dove il sindaco Giada Gervasi ha invitato la cittadinanza “a prestare particolare attenzione adottando tutte le norme comportamentali e di autoprotezione del caso, ma soprattutto a rimanere in casa, limitando gli spostamenti allo stretto necessario, alla luce di alcuni episodi di alberi caduti a terra a seguito delle forti raffiche di vento che stanno interessando il territorio”. L’invito è anche “a non parcheggiare e passeggiare sotto alberi e cornicioni per pericolo di caduta degli stessi”.

Disagi nei collegamenti con le isole

Problemi anche nei collegamenti marittimi con le isole pontine sempre a causa del maltempo. Astral Infomobilità ha fatto sapere che proprio a causa delle condizioni meteo avverse, non verranno effettuate le corse di domani, 14 dicembre, Ponza-Formia delle 8, la Ponza-Formia delle ore 5.30 e Ventotene-Formia delle 06.45; cancellate anche la Formia-Ponza delle 17.30 di oggi.