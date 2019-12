Maltempo a Pomezia: danni per 430mila euro. Finiti gli interventi, riaperte tutte le scuole

Sono terminati a Pomezia gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle strutture danneggiate dell’ondata di maltempo di novembre. A tracciare un bilancio della situazione la stessa Amministrazione dopo che nelle ultime settimane i tecnici comunali hanno effettuato numerosi sopralluoghi, accertando e verificando gli ingenti danneggiamenti alle strutture pubbliche, in particolare agli edifici scolastici in via Cincinnato, in via Vinci a Martin Pescatore, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Torvaianica, a infrastrutture, parchi pubblici, abitazioni private, attività produttive, commerciali ed agricole.

Gli uffici preposti hanno messo a punto una prima stima dei danni subiti e dei lavori svolti, quantificabili in oltre 430mila euro. L’Amministrazione comunale ha prontamente fatto richiesta alla Regione Lazio di riconoscimento dello stato di calamità naturale e la messa in atto di provvedimenti, anche finanziari, per far fronte alle emergenze.

I danni e gli interventi

“Tempestivi i lavori di ripristino delle condizioni di funzionalità dei plessi scolastici e il regolare svolgimento dell’attività didattica, che nei giorni di chiusura è stata rimodulata per limitare il più possibile i disagi alle famiglie coinvolte. Tra gli interventi più rilevanti illustrano dal Comune di Pomezia -, la sostituzione con laminati continui della controsoffittatura esterna che racchiude la struttura di copertura dell’edificio della scuola dell’infanzia di via Vinci; la rimozione delle parti di impianto fotovoltaico danneggiate, la sostituzione dei pannelli mancanti, la verifica degli ancoraggi alle zavorre alla scuola primaria Don Milani di via Dalla Chiesa.

A Pomezia l’unica struttura scolastica danneggiata dal maltempo è stata la primaria di via Cincinnato, dove è crollato un tratto del muro perimetrale di recinzione. L’intervento messo a punto ha visto l’abbattimento delle porzioni di muro incrinate e dei due alberi pericolanti retrostanti il muro”.

Danni sono stati registrati anche all’impianto di pubblica illuminazione, che ha già visto la rimozione di alcuni pali colpiti a viale Danimarca, via degli Argonauti e via Lido Verde e la riparazione del quadro generale di via Carlo Albero Dalla Chiesa. Sono ancora in corso ulteriori verifiche sulla stabilità degli impianti non abbattuti.

Riaperte tutte le scuole

“I lavori di ripristino sono stati eseguiti nei tempi previsti – ha spiegato l’assessore Federica Castagnacci –. Abbiamo messo in sicurezza le strutture che avevano subìto danni e con l’occasione abbiamo eseguito un ulteriore monitoraggio dello stato di salute delle scuole colpite. Lunedì 2 dicembre è stato riaperto il plesso scolastico n.1 di via Dalla Chiesa, l’ultimo rimasto ancora chiuso dopo l’ondata di maltempo. I danni subiti dalle diverse strutture scolastiche erano di entità differenti, per questo la riapertura non è stata contemporanea, ma ha seguito l’iter dei lavori”.

“Abbiamo riaperto le scuole nei tempi previsti – ha aggiunto il sindaco Adriano Zuccalà –. Grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici e delle famiglie siamo riusciti a rimodulare l’attività didattica al meglio, coniugando la sicurezza di studenti e personale scolastico al proseguo delle lezioni, cercando di limitare il più possibile i disagi. Un ringraziamento particolare all’ufficio Lavori Pubblici che si è attivato fin da subito per coordinare i lavori al meglio e all’ufficio Ambiente per il ripristino e la messa in sicurezza delle alberature danneggiate e la pulizia straordinaria del territorio”.