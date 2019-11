Pomezia piegata dal maltempo, giornata di sopralluoghi. Le scuole restano ancora chiuse

E’ il giorno della conta dei danni anche a Pomezia colpita dalla straordinaria di maltempo. La situazione è costantemente monitorata dal Comune.

“Sono in corso le attività di messa in sicurezza delle strade e dei parchi pubblici più colpiti. Stiamo lavorando al fine di limitare i disagi per le famiglie e per l’intera cittadinanza” ha fatto sapere il sindaco Adriano Zuppalà che sta aggiornando i cittadini della situazione.

Nella giornata di oggi è stato svolto il sopralluogo anche sulle strutture scolastiche più danneggiate; l’Amministrazione ha così deciso di tenere chiuse le scuole anche lunedì 18 novembre, in via precauzionale e per ulteriori verifiche e piccoli lavori di ripristino nei plessi.

A Pomezia, l’unica struttura scolastica danneggiata dal maltempo è stata la primaria di via Cincinnato dove è crollato uno dei muri di recinzione, già messo in sicurezza. Sono invece ingenti i danni sui plessi scolastici di Torvaianica in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ospitano le classi elementari dell’Istituto Comprensivo Pestalozzi. Inagibile il locale mensa del plesso 1, divelte alcune porte e finestre di entrambi gli edifici, colpiti i pannelli solari e il controsoffitto, e lucernario. Immediato l’intervento dei tecnici che sono già al lavoro per riparare i danni.

Colpita anche la struttura della scuola dell’infanzia di via Vinci a Martin Pescatore. “Su questi edifici - ha fatto sapere il sindaco - abbiamo già programmato importanti interventi di ripristino che dureranno diversi giorni durante i quali le attività didattiche saranno riorganizzate per limitare il più possibile i disagi per le famiglie, di cui sarà data comunicazione nella mattina di lunedì”.