Maltempo, il forte vento colpisce anche il litorale. Super lavoro a Sabaudia e San Felice

Non ha risparmiato neanche il litorale pontino l’ondata di maltempo di queste ore. La tromba d’aria che questa mattina, 22 dicembre, si è abbattuta su Latina intorno alle 5.30 è scesa poi nel sud della provincia lasciando dietro di sé pesanti strascichi.

L’ordinanza del sindaco di Sabaudia

Diversi alberi sono caduti sin da questa mattina presto anche nel territorio di Sabaudia; maxi impegno per i volontari della protezione civile comunale di Sabaudia e Pontinia e per la Polizia Locale (comandante Leone e suoi uomini) che stanno operando incessantemente da ore insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e ai forestali, con protezione civile ANC, protezione Civile Petrucci. Presenti anche i consiglieri Iorio, Veglianti, Riccardi e Dapit.

Anche il sindaco Giada Gervasi è attivo per i sopralluoghi nelle diverse aree con particolare riferimento ai borghi e alle frazioni. Resta aperto il Centro Operativo Comunale (COC). A Sabaudia fortemente danneggiate dal vento anche le serre nella zona di San Donato.

Visto il perdurare delle forti raffiche di vento e l’allerta ancora in vigore, il primo cittadino ha emesso un’apposita ordinanza esortando la cittadinanza a prestare particolare attenzione adottando tutte le norme comportamentali. Nello specifico viene disposto:

- di ridurre al minimo gli spostamenti e di muoversi solo in caso di effettiva necessità in considerazione delle condizioni;

- sospendere le attività all’aperto e quelle presso i parchi cittadini;

- prestare la massima cautela, sia a piedi che alla guida di un veicolo;

- prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi ecc.).

L’invito dunque, è “di non parcheggiare, sostare o passare sotto alberi e cornicioni per pericolo di caduta degli stessi. Con la suddetta ordinanza istituisce, altresì, il presidio territoriale, il controllo e il monitoraggio presso il Comando della Polizia Locale, in via Inghilterra”.

Alberi caduti a San Felice Circeo

Alta l’attenzione anche nel territorio di San Felice Circeo dove sono ore di super lavoro per i volontari del gruppo comunale di Protezione civile del comune di San Felice Circeo. Alberi sono caduti su diverse strade e sono già stati effettuati interventi in via dei Caprioli, via Monte Circeo e via del Pigneto. Il sindaco Giuseppe Schiboni, stante il preallarme per vento forte, ha rivolto a tutti i cittadini l'invito a limitare gli spostamenti nella giornata odierna domenica 22 dicembre.