Danni per il maltempo, sopralluogo del sindaco Coletta al Villaggio Giornalisti

Quella del Lido di Latina è stata una delle zone maggiormente colpite dall’ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta sulla provincia pontina. Pesanti i disagi per i cittadini al Villaggio Giornalisti dove questa mattina si è recato il sindaco Coletta per un sopralluogo. Molti i danni prodotti da pioggia e vento, con particolare riferimento agli alberi che sono caduti e hanno isolato alcune abitazioni. “Una visita - spiegano dal Comune - anche per ascoltare e stare vicino ai cittadini che hanno subito danni alle case ma per fortuna sono rimasti illesi”.

Grazie all'intervento dei soccorsi, in questo caso la Protezione Civile, "tutte le vie di accesso saranno liberate già nel pomeriggio portando via gli alberi caduti e permettendo un ritorno alla normalità. Questo anche grazie al Centro Operativo Comunale, attivo da ieri, che sta gestendo l'emergenza di questi giorni coordinando gli interventi".

“Ci tenevo a portare la mia vicinanza e il mio sostegno ai cittadini che hanno vissuto delle ore di paura e di angoscia - ha detto il sindaco Coletta -. L'ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio è stata particolarmente violenta e i danni non sono certo di poco conto. Stiamo provvedendo a rispondere a tutte le segnalazioni”.

“Una ondata di maltempo anomala che sta producendo danni in tutta la provincia da Aprilia fino a Formia - conclude il primo cittadino -. Ringrazio le associazioni di Protezione Civile e i Vigili del Fuoco per gli interventi, il coordinamento della Prefettura che si sta occupando, oltre che di Latina, dell'intera provincia, e la Polizia Municipale per l'ausilio sul traffico. Stanno facendo, come al solito, un lavoro encomiabile che garantisce la sicurezza di tutti. Penso che sia il caso di valutare, con il presidente della Provincia, Carlo Medici, e tutti gli altri Sindaci, la possibilità di chiedere lo stato di calamità naturale una volta valutati i danni prodotti.

Lunedì ci sarà il Consiglio comunale sul clima, insieme ai ragazzi delle superiori che si sono mobilitati con Fridays for Future. Le vicende di questi giorni ci dimostrano che non possiamo perdere altro tempo e dobbiamo lavorare per combattere, ognuno per quel che gli è possibile, i cambiamenti del clima”.