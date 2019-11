Maltempo, vigili del fuoco al lavoro senza sosta. Dispositivi di soccorso potenziati

Prosegue incessante anche in queste ore il lavoro dei vigili del fuoco su tutto il territorio provinciale per fronteggiare il maltempo. Dalle 8 di questa mattina, hanno fatto sapere dal comando provinciale, sono state espletate circa 30 richieste maggiormente concentrate nella parte centrale del territorio.

Alle 17 di oggi pomeriggio, sabato 16 novembre, alla sala operativa del comando provinciale risultavano ancora circa 20 "chiamate in attesa" di vario genere sempre inerenti al maltempo. Il forte vento di oggi pomeriggio, poi, non facilita il lavoro dei vigili del fuoco impegnati ormai da ore su più fronti. Le maggiore criticità si stanno registrando nella zona della marina di Latina e in parte dei Monti Lepini dove sono state liberate strade e abitazioni da alberi di alto fusto.

“Le operazioni operazioni hanno richiesto notevole impegno in termini di uomini e mezzi” fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco. E’ stato quindi potenziato il dispositivo di soccorso sul territorio con ulteriori unità per far fronte a tale emergenza.

Intanto nella giornata di oggi è stata emanata una nuova allerta meteo proprio per il forte vento e la pioggia valida dal pomeriggio e per le successive 18-24 ore.

Ancora disagi a Latina

Alta l'attenzione ancora oggi al lago di Fogliano; l'acqua ha invaso, di nuovo come ieri, parte di via del Lido a ridosso di Capoportiere. Disagi nei pressi dell’incrocio tra via Isonzo e via dell’Agora per rami caduti e dove un cavo elettrico si è abbassato vistosamente. Albero caduto anche nella zona di via Zanetti.

Disagi nei collegamenti con le isole

Disagi si stanno registrando in queste ore anche nei collegamenti con le isole pontine. Come ha fatto sapere Astral Infomobilità, infatti, a causa di condizioni meteo avverse la corsa unità veloce Formia-Ponza delle 15 di oggi è stata cancellata come non verrà effettuata neanche quella Formia-Ventotene delle 15.30. Anticipata alle 14.30 la corsa Ponza-Formia delle 16. Cancellata anche la corsa Ventotene-Formia delle 7.45 di domenica 17 novembre.