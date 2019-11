Provincia piegata dal maltempo: danni per il forte vento. Alberi caduti a Latina

Sono ore ancora complicate sul fronte maltempo in tutta la provincia pontina. Il forte vento che da ieri pomeriggio, e per tutta la notte, si è abbattuto sul territorio ha provocato diversi danni che si sono aggiunti a quelli dei giorni scorsi.

Un albero è caduto in viale Mazzini a Latina, colpendo e danneggiando due auto parcheggiate ed occupando l’intera carreggiata nei pressi dell’istituto Vittorio Veneto e del Liceo Classico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del grosso pino e il ripristino della viabilità. Danneggiati anche alcuni secchioni dell’immondizia. Albero sradicato anche in centro in corso della Repubblica. Sempre a Latina il forte vento ha abbattuto parte della recinzione e dei pannelli informativi allestiti in piazza del Popolo per i lavori.

Situazione delicata anche nel sud pontino. a Gaeta danneggiata la "Signora del Vento", la nave scuola dell’Istituto Nautico: sono stati rotti gli ormeggi a causa della forte mareggiata

L’invito del sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo ai cittadini, “vista la situazione metereologica” è invece quello di “uscire di casa solo per impellenti necessità”. “Attualmente - si legge sulla pagina Facebook dell’Amministrazione - varie strade sono intransitabili a causa del vento e dell'acqua che hanno provocato vari danni e la caduta di alberi. Le squadre di protezione civile, gli addetti dell'area tecnica, il comando vigili urbani e i vigili del fuoco sono già intervenuti e stanno intervenendo in vari punti”. Interrotta via delle Terme e la via per Suio Alto. Il primo cittadino sta valutando la possibilità di chiudere le scuole per la giornata di domani.

Ancora disagi nei collegamenti con le isole. Come fa sapere Astral Infomobilità, proprio a causa delle condizioni meteo avverse nella giornata di oggi, domenica 17 novembre, non saranno effettuate le corse unità veloce Ponza - Formia delle 10 e Formia - Ponza delle 14:30; cancellate anche le corse nave Formia - Ventotene delle 09:15 e Ventotene - Formia delle 15 come anche quelle Formia - Ponza delle 09 e Ponza - Formia delle 16.