Danni per il maltempo, il sindaco di Pontinia a Roma da Zingaretti

Incontro in Regione dopo un’altra ondata di maltempo che ha ulteriormente messo a dura prova il territorio della provincia di Latina. E’ infatti in programma per domani alla Regione Lazio una riunione tra il sindaco di Pontinia Carlo Medici, il Presidente della Regione Nicola Zingaretti e l'assessore regionale ai lavori pubblici e tutela del territorio Mauro Alessandri.

Al centro del vertice, fortemente voluto dal primo cittadino di Pontinia, ci saranno i temi della gestione e della manutenzione del territorio di Pontinia da parte dell’ente regionale. Il sindaco reputa essenziale portare all'attenzione della Regione l'insostenibilità della situazione attuale di gestione dei corsi d'acqua che attraversano il territorio e che, ad ogni precipitazione, diventano situazioni di potenziale rischio per la popolazione come è emerso nelle ultime settimane. L'amministrazione comunale ritiene ormai insufficienti le rassicurazioni offerte dai vari enti di gestione in risposta alle quotidiane segnalazioni che vengono fatte, per cui ha deciso di affrontare la questione direttamente ai massimi livelli, a difesa del territorio, dei beni e dei cittadini di Pontinia.