Cori, non rispetta il divieto di avvicinamento alla moglie: finisce in carcere per maltrattamenti

Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita a Cori a carico di un 52enne del posto accusato del reato di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della stazione locale lo hanno arrestato e condotto nella casa circondariale di Latina come disposto dall'autorità giudiziaria.

L'uomo era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla moglie ed è stato arrestato per aver violato ripetutamente la misura cautelare che gli era stata imposta. Terminate le formalità di rito il 52enne è stato trasferito in carcere a Latina.