Aggressione e minacce alla compagna: intervengono i carabinieri e arrestano un 30enne

In flagranza di reato un 30enne è finito in manette per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri sono intervenuti sui Monti Lepini dove l'uomo aveva aggredito e minacciato la propria compagna.

Secondo quanto ricostruito dai militari, le violenze e i maltrattamenti andavano avanti da molto tempo. L'ultimo episodio è avvenuto nella giornata di ieri, 27 maggio, e ha provocato diverse lesioni alla vittima. L'uomo è stato trasferito in carcere a Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria.