Maltrattamenti in famiglia: la moglie denuncia tutto ai carabinieri, 30enne arrestato

Un 30enne di Latina è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia a Crespellano, in provincia di Bologna. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi.

E stata la moglie, una donna bolognese di 41 anni, a presentarsi presso la caserma di carabinieri per denunciare una serie di violenze subite, a partire da maggio, dal marito che, secondo quanto riferito dalla stessa ai militari, fa uso di stupefacenti e ansiolitici.

Ai carabinieri la vittima ha mostrato anche un messaggio in cui lui la minacciava di morte, scrivendo: "Non ci provare o ce ne andiamo in due". Non solo, ma mentre la 41enne stava sporgendo denuncia, il giovane si è presentato sei volte in caserma, sempre più agitato, chiedendo di vedere la moglie, e come se non bastasse ha tentato di chiamarla al telefono 39 volte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Visto il fallimento dei suoi tentativi, il 30enne è andato a casa della cugina della donna, accusando lei e altri familiari di averla spinta a denunciarlo e insultandoli. A quel punto gli stessi familiari hanno chiamato il 112, e una pattuglia lo ha trovato e arrestato proprio a casa della cugina della moglie.