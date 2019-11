Guasto alla rete idrica in via Milazzo a Latina: acqua a singhiozzo, disagi in città

Disagi a Latina in seguito al guasto improvviso sulla rete idrica che si è registrato questa mattina in via Milazzo.

Acqualatina ha fatto sapere che è in corso in queste ore un “abbassamento di pressione con interruzione del flusso idrico nei piani alti che si protrarrà fino alle ore 17 di oggi”, giovedì 7 novembre.

Tutto il comune di Latina è interessato dal disservizio, spiegano dalla società, ad eccezione dei borghi. I tecnici Acqualatina sono al lavoro per risolvere il problema. "Sarà cura della società fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti”.

E proprio in via Milazzo questa mattina si è aperta una voragine lungo la strada che è stata chiusa al traffico; pesanti i disagi per gli automobilisti: una vettura in transito è finita dentro la grossa buca.