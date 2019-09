Operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera: 7200 controlli sul litorale in estate

E’ durata oltre tre mesi l'operazione estiva della Guardia Costiera “Mare Sicuro” 2019, coordinata dalla Direzione marittima del Lazio, in aderenza alle direttive del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi anche sul litorale pontino.

“Mare Sicuro” sul litorale pontino

Nella provincia pontina l’operazione, che ha preso avvio lo scorso mese di giugno, ha visto impegnati, quotidianamente, oltre 60 militari, fra pattuglie di terra e personale imbarcato sulle 19 unità navali della Guardia Costiera, in un’attività trasversale per la tutela del mare lungo i quasi 200 chilometri di costa del sud pontino. Particolare attenzione è stata prestata alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza della navigazione, alla tutela dell’ambiente marino e costiero, nonché al rispetto della vigente normativa in materia di pesca e demanio marittimo.

I numeri dell’operazione “Mare Sicuro”

I controlli effettuati lungo tutto il litorale del Compartimento marittimo di Gaeta sono stati oltre 7.200, con particolare riguardo alla sicurezza della balneazione (886), alla sicurezza della navigazione (1.018), al corretto uso del demanio marittimo (1.777), alla filiera della pesca (317) e alla tutela dell’ambiente marino e costiero (3.216). Sono stati contestati 570 illeciti amministrativi ed inoltrate 17 notizie di reato alle competenti Autorità Giudiziarie. Oltre 4500 le miglia nautiche percorse dalle unità navali in operazioni di controllo, prevenzione, repressione e soccorso.

I “Bollini Blu”

Nel corso della stagione balneare sono stati rilasciati oltre 200 “Bollini Blu” ad altrettante unità da diporto “virtuose” che sono risultate essere in regola con i documenti di bordo e con le dotazioni di sicurezza, consentendo, in tal modo, verifiche più snelle nel caso in cui le stesse unità fossero state sottoposte a controlli successivi.

Occupazione abusiva della spiaggia

Particolare attenzione da parte della Guardia Costiera su tutto il litorale di giurisdizione del Compartimento marittimo è stata data all’abusivo pre-posizionamento di attrezzature balneari, in assenza di bagnanti. Sono state 23 le operazioni effettuate dai militari, anche in abiti borghesi, che hanno portato alla rimozione di circa 900 attrezzature balneari, con elevazione di sanzioni amministrative pari ad oltre 23mila euro a carico dei trasgressori, restituendo alla libera fruizione circa 3.500 metri quadrati di spiaggia pubblica. In tale ambito, di particolare rilievo l’attività svolta a San Felice Circeo dalla Guardia Costiera in sinergia con altre forze di Polizia che ha consentito di liberare più di 1400 metri quadrati di arenile pubblico da attrezzature balneari installate abusivamente o lasciate incustodite da turisti al solo scopo di accaparrarsi la prima fila.

Soccorsi in mare

Sono stati poi 45 i soccorsi realizzati dalla Guardia Costiera, con 157 bagnanti tratti in salvo. Particolarmente impegnative le operazioni di soccorso eseguite dal personale di Gaeta per il salvataggio di due diportisti francesi su un’imbarcazione che era in procinto di affondare. L’equipaggio della motovedetta, nonostante l’oscurità della notte, è riuscito a recuperare i naufraghi, scossi, ma in buono stato di salute, a bordo della zattera di salvataggio, essendo stati costretti ad abbandonare l’imbarcazione in semi-affondamento, a 12 miglia da Palmarola. Di rilievo anche il soccorso condotto e coordinato dai militari della Guardia Costiera di Terracina, intervenuti per aiutare una coppia di coniugi, rimasti bloccati per due giorni, a causa del peggioramento delle condizioni meteomarine, in una grotta, senza possibilità di rientrare via terra.

La campagna di prevenzione

I militari impegnati nelle attività di vigilanza e controllo hanno svolto anche un’intensa attività di prevenzione ed informazione in vista anche dell’elevato numero di turisti, diportisti e residenti che è stato registrato nel corso della stagione estiva ed in particolar modo nei weekend. Sono state illustrate le norme principali ed i consigli utili.

Il bilancio nel Lazio

A livello regionale, sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Civitavecchia, sono stati effettuati quasi 19.000 controlli demaniali ed ambientali lungo i litorali della regione Lazio con 114 eventi di soccorso conclusisi positivamente ed oltre 230 persone tratte in salvo. Quasi 1.000 le sanzioni amministrative elevate per coloro che si sono resi responsabili di condotte illecite in materia di utilizzo del demanio marittimo, sicurezza della balneazione e della navigazione.