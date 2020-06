Nel bar senza mascherina, invitato ad indossarla aggredisce i presenti: arrestato

Momenti concitati questa mattina in un bar in via Sant’Agostino a Latina dove si è reso necessario l’intervento della polizia: un giovane di 21 anni dopo aver insistito per entrare nel locale senza mascherina, non osservando le procedure da adottare per il contenimento del rischio da contagio da coronavirus, si è scagliato contro i presenti che lo hanno più volte invitato ad indossarlo.

Sul posto, in seguito alla segnalazione giunta alla sala operativa, sono giunti gli uomini della Squadra Volante della Questura di Latina. Gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto. Il ragazzo, un 21enne extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine, nonostante il personale del bar e alcuni avventori lo avessero invitato a munirsi del dispositivo di protezione individuale, è entrato prepotentemente nel bar; non contento si è mostrato aggressivo nei confronti della titolare e di alcune dipendenti del bar.

Una scena che non è sfuggita all’attenzione di un agente libero dal servizio che era presente nell’esercizio che è intervenuto: dopo essersi regolarmente qualificato ha invitato più volte il giovane ad assumere comportamenti rispettosi delle regole e degli altri clienti. Il 21enne, però, ha aggredito anche il poliziotto che è riuscito a bloccarlo, fino all’arrivo della Volante, solo con l’aiuto di un altro cliente . Nelle fasi concitate sia l’agente che una dipendente del bar hanno riportato contusioni.

Il 21enne, in regola con le norme sul soggiorno, è stato arrestato per i reati di violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e, come disposto dal pubblico ministero di turno, la dottoressa Gentile, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo che si terrà domani in Tribunale.