In auto nasconde una mazza da baseball e un bastone teaser: denunciato dai carabinieri

Durante un controllo è stato trovato in possesso anche di una mazza da baseball e di un bastone teaser. Un giovane di 28 anni è stato denunciato a Latina dai carabinieri.

I militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno fermato il giovane a bordo di un’auto. Sottoposto ad una perquisizione personale, è stato scoperto che nascondeva una mazza da baseball in metallo di 75 centimetri, un bastone teaser elettrico di 55 centimetri e un teaser elettrico tipo pungolo.

Per il 28enne è scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.