Mercato coperto, interventi di messa in sicurezza: resta chiuso il 25 novembre

Il mercato coperto di via Don Minzoni a Latina resta chiuso per lavori lunedì 25 novembre. E’ stata emessa oggi l’ordinanza, che ne dispone appunto la chiusura, da parte del servizio Attività Produttive del Comune di Latina.

Come è stato comunicato dal servizio Decoro, con una nota del 19 novembre scorso, infatti, si legge nel provvedimento adottato, la sede di via Don Minzoni del mercato annonario "necessita di un intervento manutentivo da svolgersi con la massima sollecitudine”. Lavori che “per motivi di sicurezza” devono essere eseguiti in orario di chiusura.

Proprio nei giorni scorsi la struttura del mercato annonario era stata infatti interessata da alcune infiltrazioni d’acqua piovana.