Mercato illegale online di farmaci: sequestrate dal Nas 6000 “pillole blu”. Sei denunciati

Perquisizioni, sequestri e sei persone denunciate. E’ questo l’esito di un’attività di indagine dei carabinieri del Nas di Latina avviata nel giugno scorso e scaturita da specifici monitoraggi volti al contrasto della commercializzazione illegale di farmaci sui siti web.

I militari pontini hanno dato esecuzione a sei decreti di perquisizione personale e locale emessi dalla Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di altrettante persone che sono state denunciate per esercizio abusivo della professione di farmacista e illecita importazione e commercializzazione di farmaci.

Secondo quanto ricostruito dal Nas nel corso delle indagini, le sei persone erano dedite “all’importazione clandestina di farmaci di produzione extra Ue, privi di autorizzazione all’immissione in commercio, contenenti principi attivi farmacologici per il trattamento di disfunzioni erettili, acquistandoli tramite canali fidelizzati online e successivamente rivendendoli, ad un prezzo superiore, mediante piattaforme di commercio on line e siti bacheca di annunci promozionali e di ‘incontri’, traendone illeciti guadagni”

Le perquisizioni sono state eseguite nell’Area Metropolitana di Roma Capitale e a Nettuno dai carabinieri del Nas di Latina e Roma, insieme ai colleghi delle Compagnie di Ostia, Tivoli ed Anzio. Perquisizioni che hanno permesso di confermare le ipotesi investigative e di sequestrare oltre 6.000 compresse di farmaci confezionate in blister privi di confezione esterna, “verosimilmente copie si medicinali originali di note marche regolarmente in commercio in Europa”. Prodotti farmaceutici che, se immessi nei circuiti del mercato nero, avrebbero comportato introiti per oltre 80mila euro.

Sequestrati anche attrezzature informatiche, computer e apparecchi telefonici cellulari, utilizzati per le attività illecite, insieme ad alcuni plichi postali ricevuti dagli indagati e altri destinati al riconfezionamento e spedizione di ordini ricevuti dalla propria “clientela”.

Gallery