Minaccia l’ex durante la lite in strada: “Sei già morta, ti faccio ammazzare”. Arrestato

E’ stato necessario l’intervento della polizia questa mattina per scongiurare il peggio nel corso di una lite durante la quale un uomo ha minacciato di morte l’ex compagna davanti gli occhi impauriti della loro figlia di 5 anni. Tutto è accaduto in via Enrico Toti, a due passi del centro, dove sono arrivati due equipaggi della Squadra Volante dopo la richiesta di aiuto al 113 da parte dio una donna per una violenta lite in strada.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno trovato la coppia ancora in lite ed la bambina piangente ed impaurita, poi affidata alla nonna materna li presente. L’ uomo, un cittadino albanese di 29 anni fortemente agitato, nonostante la presenza dei poliziotti, ha continuato ad inveire e a minacciare di morte la donna visibilmente spaventata, tanto da rendere necessario l’uso delle manette per riportarlo alla calma.

La donna, cittadina italiana, ha poi raccontato agli agenti che l’uomo, per futili motivi legati al pagamento della retta della mensa scolastica, l’aveva dapprima ingiuriata e poi minacciata di morte con frasi del tipo “Sei già morta….ti faccio ammazzare” e strattonata ripetutamente in presenza della figlioletta, tanto da essere costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso.

Invitata in ufficio per la denuncia la vittima ha manifestato il timore e la paura per la propria incolumità e per quella della propria figlia raccontando, tra l’altro, la propria storia con l’uomo, dalla cui relazione era nata nel 2013 la figlia, e di essersi poi separata a causa dei maltrattamenti e le violenze subite.

Il giovane, pluripregiudicato e già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla coniuge per atti persecutori, d’intesa con il pubblico ministero di turno è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati in flagranza di reato.