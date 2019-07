Non riesce a prelevare, poi dà in escandescenza alle poste: “Vi ammazzo tutti”

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di ieri, 18 luglio, alle poste centrali di Latina dove un uomo di 55 anni, che non riusciva a prelevare i soldi, ha dato in escandescenza. Necessario l’intervento della polizia che lo ha arrestato.

L’allarme al 113 e l’intervento della polizia

La segnalazione al 113 per la presenza di un uomo che stava minacciando di morte i presenti è arrivata intorno alle 14.30 e sul posto, nella sede di piazzale dei Bonificatori, sono giunti gli agenti della Squadra Volante. Qui hanno trovato il 55enne che, molto alterato, con fare minaccioso inveiva urlando frasi come “Infami, vi ammazzo tutti, quando vi trovo vi crepo”. Nonostante i tentativi degli agenti che lo hanno invitato a mantenere la calma, l'uomo ha accentuato i comportamenti offensivi e poco collaborativi pronunciano altre frasi come: “Io ho l’epatite, se non mi lasciate andare mi taglio, poi vi denuncio”.

Dopo essersi rifiutato di fornire i documenti ai poliziotti, e considerato il suo forte stato di agitazione, gli agenti hanno deciso di condurlo in Questura nonostante la sua ferma resistenza e il suo tentativo di dimenarsi e di colpirli. “Durante le fasi del fotosegnalamento presso gli uffici della Polizia Scientifica - proseguono dagli uffici di corso della Repubblica - continuava ad avere un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operanti”.

L’arresto

Secondo quanto riferito dai testimoni i motivi che avevano scatenato l’ira dell’uomo sono riconducibili alle difficoltà di prelevare contanti dal proprio conto corrente poiché aveva smarrito il Pin.

L’uomo, pluripregiudicato, è stato arrestato per i reati di resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale e violenza privata. Al termine delle formalità di rito è stato ristretto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima fissato per il 20 luglio, come disposto dal pm di turno Bontempo.