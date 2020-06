Ubriaco minaccia con una bottiglia di vetro il personale del pronto soccorso e i pazienti

Notte movimentata quella appena trascorsa all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove si è reso necessario anche l’intervento dei carabinieri.

A mettere in allerta le forze dell'ordine una segnalazione arrivata alla centrale operativa con la quale si chiedeva il supporto dei militari per la presenza di un uomo, poi identificato in un cittadino di origini tunisine, che in stato di alterazione stava creando dei problemi nel pronto soccorso del nosocomio del capoluogo pontino.

Subito i carabinieri sono giunti sul posto; secondo quanto accertato, l’uomo in evidente stato di ebbrezza con una bottiglia in vetro aveva minacciato il personale sanitario e i pazienti in attesa di essere sottoposte alle cure mediche.

Bloccato l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.