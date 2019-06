Infastidito dall’abbaiare dei cani, minaccia di morte i vicini dopo l’ennesima lite

Nella serata di ieri, domenica 9 giugno, due equipaggi della Squadra Volante si sono recati presso l’abitazione di un uomo di 81 anni in via Pontinia per effettuare un ritiro cautelativo di armi e licenze a suo carico.

Il provvedimento in seguito ad una denuncia per minacce di morte che nella stessa giornata di ieri era stata presentata in Questura: secondo quanto riferito proprio in sede di denuncia, l’81enne avrebbe minacciato di morte i vicini di casa durante l’ennesima lite tra condomini per futili motivi. In particolare le rimostranze dell’uomo sarebbero dovute all’abbaiare dei cani.

Alla luce di quanto raccolto ed in seguito degli accertamenti effettuati gli agenti hanno provveduto al ritiro cautelativo dei tre fucili legalmente detenuti dall’anziano e della relativa licenza.