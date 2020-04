Minturno, due fratelli aggrediscono e colpiscono i carabinieri: un arresto e una denuncia

Momenti di tensione nella serata di Pasquetta nella zona di Marina di Minturno dove un giovane di 25 anni di Formia è stato arrestato e il fratello minorenne denunciato dopo aver aggredito i carabinieri.

Tutto è accaduto dopo che i due, scavalcando il muro di recinzione, si sono introdotti all’interno di un’abitazione per discutere con una donna ospite nella casa. La situazione, però, è ben presto degenerata e sul posto, in seguito alla segnalazione al 112, è giunta una pattuglia dei carabinieri. Subito i due ragazzi si sono scagliati contro i militari, aggredendoli e colpendoli con schiaffi, pugni, spintoni e calci.

Sul posto si è reso necessario l’intervento anche di un’altra pattuglia dei carabinieri in arrivo da Scauri per poter placare i due ragazzi. Bloccati sono stati trasferiti presso il locale Comando dei carabinieri. Al termine delle formalità di rito il più grande dei due è stato arrestato, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Denunciato in stato di libertà il fratello.

