Cade e viene investito dal carro dl Carnevale a Scauri: grave un ragazzo

E' caduto da uno dei carri allegorici durante la tradizionale sfilata di Carnevale di Martedì Grasso. E' accaduto a Scauri, dove un giovane di 27 anni, Francesco C., è rimasto gravemente ferito. Per l'uomo è stato necessario il trasferimento in eliambulanza al San Camillo di Roma.

Secondo la ricostruzone, i carri dopo la sfilata stavano facendo ritorno verso i capannoni quando il ragazzo è scivolato ed è stato poi investito dallo stesso mezzo. Immediati i soccorsi da parte del 118. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente da parte della polizia locale. Il carro è stato sottoposto a sequestro.

Già ieri sera un posto su Facebook del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli: "E' il momento di pregare tutti insieme per Francesco". E poi ancora questa mattina: "Forza Francesco, ce la devi fare".