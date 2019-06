Condannato a Genova per ricettazione e rapina: arrestato un 41enne di Minturno

E' stato arrestato per ricettazione e rapina un 41enne di Minturno in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione della Procura della Repubblica del tribunale di La Spezia. Il provvedimento scaturito a carico dell'uomo in seguito a una sentenza di condanan definitiva emessa dalla Corte d'Appello di Genova.

I fatti risalgono al 2010. Il 41enne dovrà espiare la condanna a sei anni e otto mesi di reclusione oltre al pagamento di una multa di 1.600 euro, con pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante la pena. Dopo le formalità di rito, l'uomo condotto dai carabinieri presso la casa circondariale di Cassino.