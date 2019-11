Casa abusiva già sequestrata, ma la proprietaria continua i lavori: denuncia a Minturno

Stavano completando lavori edili in una struttura da circa 80 metri quadrati nonostante l'edificio fosse già sottoposto a sequestro penale. E' accaduto a Minturno, dove i carabinieri della stazione del luogo, nel corso di uno specifico controllo del territorio finalizzato a prevenire reati in materia edilizia, hanno denunciato a piede lbero due persone. Si tratta di una donna di 79 anni, P.M., e di un 47enne, C.E., entrambi residenti proprio a Minturno, ritenuti responsabili dei reati di violazione dei sigilli, abusivismo edilizio e violazione del vincolo idrogeologico.

In qualità rispettivamente di proprietaria della struttura e di custode giudiziaria, sono stati sorpresi dai militari a completare i lavori edilizi avviati all'interno del manufatto, consistenti in una copertura con lamiere coibentate, tramezzature interne e predisposizione di impianti idrici. L'edificio in diverse occasione era già stato però sottoposto a sequestro e anche in questa occasione sono scattati nuovamente i sigilli e altre denunce per i proprietari.