Minturno, evade dai domiciliari e viene trovato con la droga: finisce in carcere

Non ha rispettato gli obblighi imposti dalla misura cautelare ai domiciliari ed è stato sorpreso dai carabinieri al di fuori della sua abitazione in orari diversi da quelli stabiliti. Un 33enne di Gaeta è stato arrestato a Minturno in esecuzione di un'ordinanza emessa dell'ufficio di sorveglianza del tribunale di Frosinone.

Il provvedimento scaturisce da un'informativa dell'Arma dei carabinieri trasmessa all'autorità giudiziaria. Il 33enne, già responsabile di evasione dai domiciliari, è stato inoltre trovato in possesso di alcune dosi di marijuana ed è stato dunque trasferito in carcere a Cassino come disposto dal magistrato.