Minturno, punta il fucile contro un cane e minaccia di ucciderlo: “Mi rovina il raccolto”

Un uomo è stato denunciato per omessa custodia delle armi e minacce aggravate a Minturno. Si tratta di un 59enne del posto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Stazione il 59enne aveva puntato il proprio fucile verso un cane, minacciando di ucciderlo. A suo dire, l’animale era colpevole di rovinare il raccolto nel terreno di sua proprietà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l’uomo è scattata quindi la denuncia in stato di libertà. Ma non solo: a seguito di una perquisizione domiciliare i militari hanno sequestrato un fucile custodito in cantina ed altri tre fucili regolarmente detenuti, custoditi all’interno di una fuciliera.