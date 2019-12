Minturno, ubriaco colpisce un'auto in sosta: viene malmenato e finisce in coma

Alla guida della propria auto ha perso il controllo e urtato un altro veicolo parcheggiato. L'uomo, 82 anni residente in Francia ma domiciliato a Minturno, come accertato dagli esami successivi, si era messo al volante dopo aver bevuto una notevole quantità di alcolici. Il test ha infatti confermato un tasso alcolemico pari a 2,70 e l'anziano è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza.

Per l'uomo si è però reso necessario il trasporto in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato in coma farmacologico e con prognosi riservata. Le sue condizioni si sono infatti aggravate a causa probabilmente di una violenta aggressione subita dopo l'incidente, prima che sul posto giungesse la pattuglia dei carabinieri. Gli aggressori sono però al momento ignoti.

All'anziano è stata intanto ritirata la patente di guida e sequestrata l'automobile, mentre sono in corso le indagini dei carabinieri per stabilire se si sia effettivamente consumata un'aggressione e per risalire agli autori.