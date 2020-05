Lottizzazione abusiva a Minturno, denunciato un uomo. Sequestro da 500mila euro

Realizza opere edili senza concessioni: scoperto dai carabinieri un uomo di 64 anni residente in Marano di Napoli è stato denunciato dai carabinieri a Minturno.

Le indagini sono state condotte dai militari della locale Stazione; secondo quanto accertato il 64enne in totale assenza di titoli concessori aveva realizzato su un terreno agricolo di sua proprietà, sito all’interno di una zona sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici, due distinti fabbricati rispettivamente di 250 e 550 metri quadrati completamente rifiniti.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per lottizzazione abusiva, interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso, in totale difformità o con variazioni essenziali, violazioni vincoli paesaggistici - ambientali e archeologici. I carabinieri hanno poi provveduto a sequestrare l’area, per valore commerciale di circa 500mila euro.